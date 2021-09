DESILO SE ČUDO! Nole izgubio titulu, a dobio priznanje da je NAJBOLJI SVIH VREMENA! Svetski broj jedan dobio ovacije i naklonost zapadnih medija

Nadali smo se, i iskreno očekivali da će titula na poslednjem grend slemu u sezoni pogurati Novaka ka teniskoj besmrtnosti i staviti tačku na priče o najboljem koji je ikada igrao ovaj sport.

Nažalost, nismo dočekali da Đoković kompletira kalendarski grend slem i osvajanjem 21. trofeja na najvećim takmičenjima ode korak ispred Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

Daniil Medvedev believes Novak Djokovic is the greatest tennis player in history. #USOpen 🎥: USOpen pic.twitter.com/TJoIUbRMy6

Međutim, turnir u Njujorku nam jeste doneo stvari koje ranije nismo viđali, jer je Novak dobio priznanje kakvo nije nikada pre. Dvojica, u ovom trenutku, najvećih rivala, Aleksander Zverev i Danil Medvedev su nakon mečeva sa Srbinom u polufinalu i finalu javno poručili: "Đoković je najbolji svih vremena".

Velika je to stvar jer su teniseri ranije masovno podržavali Nadala i Federera, a dolazi od igrača koji su u prethodnom periodu ozbiljno mučili našeg asa. Zverev je Đokovića pobedio u polufinalu Olimpijskih igara u Tokiju, dok je Medvedev pobedom na Artur Ešu smanjio na 5:4 u međusobnim susretima sa Novakom.

well regardless of the outcome, the new york crowd really loved #Djokovic #USOpen2021 pic.twitter.com/hKzeHZaqGD