'PRED MEČ SA NOVAKOM SE SAMO POMOLIMO!' Nadal otkrio kako se igra protiv SRBINA: Sa njim ne znaš kako da igraš!

Srpski teniser Novak Đoković još uvek je glavna tema svetskih medija.

Iako u Njujorku nije uspeo da stekne nenadoknadivu prednost i osvoji "kalendarski slem", nema sumnje da Novak Đoković nastavlja svoj pohod ka GOAT tituli.

Od kako je poražen u finalu US opena Novak se povukao iz javnosti, ali komentari na njegov račun ne prestaju. Tako je danas čuveni trener Toni Nadal kritikovao Novaka, a kasnije i pohvalio igru srpskog velemajstora.

- Što se tiče Đokovića, to je uvek bilo mnogo komplikovanije, jer ne znaš kako jednostavno da igraš. Ako otvoriš igru, on će je otvoriti bolje. Poslednji put kada ga je Rafa pobedio na US openu (2013. godine, prim. aut), pitao me je šta da radi. Rekao sam mu da igra snažne udarce po sredini i da 'otvara' polje samo kada ima vrlo jasnu situaciju. Karlos Kosta, njegov agent koji je sedeo pored mene, rekao je 'Trebalo bi da se molimo, jer je Novak mnogo bolji od nas - rekao je Toni Nadal.

- Rafa je protiv Federera igrao lopte sa većim odskokom na njegov bekhend, što nam je davalo određenu prednost. Mislim da smo to počeli da radimo 2006. godine - dodao je Španac.

Nadalu je ta pobeda u finalu US opena 2013. do danas ostala poslednja na betonu protiv Novaka.

