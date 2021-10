On je relativno nepoznat široj javnosti, ali ljubitelji tenisa ga pamte, jer je slavu stekao pobedama u finalu Rolan Garosa i Vimbldona 1950. godine, dok je 1957. na Vimbldonu uz Gardnara Maloja došao do titule i u konkurenciji dublova.



Upravo te 1950. je bio najbolji teniser sveta, a to mu je donelo mesto u teniskoj Kući slavnih u koju je primljen 1977. godine.

Nadimak „Badž“ dobio je jer je „izgledao toliko lenjo kao da ga je mrzelo da se pomera”.

The ITHF remembers and celebrates the life of Hall of Famer John Edward "Budge" Patty, former world No. 1, after his passing on October 3.



Called the "most suave of champions", Patty was an astute volleyer who won singles titles at both @rolandgarros and @Wimbledon in 1950.