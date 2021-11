ĐOKOVIĆ JURI JOŠ JEDAN REKORD: Evo do kada će Srbin sigurno biti BROJ 1!

Trijumfom na Mastersu u Parizu Novak je zacementirao prvu poziciju na ATP listi do kraja kalendarske godine i tako posta prvi teniser u istoriji koji je uspeo sedam puta da završi godinu kao broj jedan. Nole je srušio rekord svog idola iz detinjstva Pita Samprasa, kome je to šest puta pošlo za rukom.

Đoković ima priliku da do kraja godine uveća svoju bodovnu prednost. Učestvovaće na završnom turniru u Torinu i pokušaće da po drugi put u karijeri sa osvoji čuvenu "salataru" sa Dejvis kup reprezentacijom Srbije.

U svakom slučaju, Novak će sigurno ostati na prvom mestu najmanje do 31. januara naredne godine, što znači da će minimum 357 nedelja biti najbolji na planeti.

RANKINGS UPDATE FOR THE #NOLEFAM



It is now mathematically impossible for Novak to lose the #1 ranking before January 31, 2022.



That’s 3️⃣5️⃣7️⃣ weeks as #1 guaranteed.



Ajde!



🔥💥🎉🎊🥂💃🏻🕺🎾🇷🇸🥇❤️