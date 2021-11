Novak Đoković doneo je pobedu Srbiju u prvom meču na Dejvis kupu. Najbolji teniser sveta pregazio je Denisa Novaka sa 6:3, 6:1.

"Orlovi" su na ovaj način savladali domaćina Austriju, pa dubl meč neće imati rezultatski značaj.

Pre Đokovića trijumf je upisao i Dušan Lajović u uzbudljivom meču protiv DŽeralda Melcera.Kada je meč prvog i 118. tenisera sveta u pitanju nije bilo mnogo neizvestnosti. Denis se držao samo do polovine prvog seta i to je bilo to od njega.