ODBILA VAKCINU: Ona neće igrati na Australijan openu!

Njena odluka je šokirala čelnike tamošnjeg teniskog saveza koji su bezuspešno prethodnih nedelja okušavali da ubede Gadecki da promeni odluku.

Gadecki će zbog svoje odluke sigurno nazadovati na WTA listi, rizikuje i dalje igranje za reprezentaciju Australije, a izgubiće i 100.000 australijskih dolara, koliko sleduje svakom igraču za učešće u Melburnu.

AO 2022: Olivia Gadecki out over vaccine refusal



Tennis Australia have reportedly been working for weeks trying to convince Gadecki to change her mind.

However it's believed the 19-yo won't budge despite being a shoo-in for an AO w/c.https://t.co/OGWPdPjkuq via @YahooSportAu