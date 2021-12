HLADAN TUŠ ZA NOVAKA IZ AUSTRALIJE: Svi koji se pojave na Australijan openu će morati da budu vakcinisani

Novak Đoković i vakcina protiv korona virusa su jedno od glavnih pitanja pred Australijan open koji se održava u januaru 2022. Kako se bliži samo takmičenje, sve je izvesnije da će Đoković igrati i da će braniti titulu, kao i da će pokušati da osvoji 10. titulu u Melburnu.

Novak se prijavio za učešće na ATP kupu, takmičenju koje će najboljim teniserima sveta služiti kao zagrevanje za Australijan open.

Razlika je što se ATP kup igra u Sidneju, a tamo teniseri ne moraju da budu vakcinisani, jer politika države Novi južni Vels nije tako stroga kao u Viktoriji, gde se nalazi Melburn.

Pojavile su se odmah nakon toga i glasine da Đoković, za koga se ne zna da li je vakcinisan i ističe da to neće ni da otkriva, jer je za njega to privatna stvar, može da igra na Australijan openu i ako samo prođe kroz karantin u Australiji tokom ATP kupa.

Đoković se pored ATP kupa, našao i na listi prijavljenih za Australijan open, pa su glasine dodatno podgrejane.

Međutim, zamenik premijera Viktorije, Džejms Merlino, demantovao je priče o "rupi u zakonu" kako bi se navodno omogućilo Novaku da se takmiči i bez vakcine.

- Svi se raduju Australijan openu i svi koji budu prisustvovali - gledaoci, igrači, zvaničnici, osoblje, očekuje se da svi budu potpuno vakcinisani. To su pravila. Medicinska izuzeća su upravo to, to nije "rupa u zakonu" za privilegovane tenisere. To je medicinsko izuzeće u izuzetnim okolnostima, ako imate akutno zdravstveno stanje.

- Moje gledište i mišljenje svih Viktorijanaca, očekivanje svih Viktorijanaca je, da svi koji prisustvuju Australijan openu - igrači, gledaoci, osoblje, zvaničnici, treba da budu potpuno vakcinisani.