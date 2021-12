RASPAD! Australijan open pred PUCANJEM: Misteriozni otkaz ključnog čoveka, Novakov POKER sa organizatorima...

Samo par nedelja pred početak prvog Grend Slema u sezoni, došlo je do trzavica.

Naime, organizatori su na mukama pošto se povukao jedan od ključnih ljudi, menadžer za biobezbednost "Tennis Australia" organizacije Tom Mekdauel.

"Težak razvoj za Australijan open usred pandemije: Menadžer za biobezbednost 'Tennis Australia', Tom Mekdauel, upravo je podneo ostavku, ostavljajući organizaciju baš u trenutku kada igrači i njihovi timovi počinju da pristižu", saopštio je teniski novinar Ben Rotenberg.

Mekdauel se povukao u trenutku kada je bilo vrlo važno odraditi najveći deo posla, kao i saradnje sa vlastima i zvaničnicima.

