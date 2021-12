Đoković ide na Australijan open? TAJNI SNIMAK SVE OTKRIO? (VIDEO)

Podsetimo, većina ljubitelja "belog sporta" bila je ovih dana ubeđena da najbolji teniser sveta neće učestvovati na prvom grend slemu nove sezone, i to jer je odustao i od ATP kupa u Sidneju.

Međutim, iako se Đoković još uvek nije zvanično oglasio da li će putovati u Melburn ili ne, a nije ni otkrio da li se vakcinisao protiv koronavirusa, što je preduslov da se igra na Otvorenom prvenstvu Australije, deluje kao da je Novak spreman da se baš tamo svakog časa uputi.

Tako bar tvrdi ugledni francuski list "Ekip", i to sa razlogom.

Naime, posle jutrošnjih snimaka sa ulica španske Marbelje, gde je uočen i srpski teniser kako lagano trčkara, pomenuti medij javlja i nešto mnogo značajnije:



"Novak Đoković ne samo da trenira u Marbelji, već to čini s lopticama za Australijan open".

We can confirm @DjokerNole is ready for @AustralianOpen if possible! pic.twitter.com/q9WJFzBU41