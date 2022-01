'NOLE, SREĆNO NA AUSTRALIJAN OPENU!' Da li je ova devojčica slučajno otkrila ono što ceo svet iščekuje mesecima? (VIDEO)

Sudeći po snimku koji se pojavio Novak Đoković će od 17. januara u Melburnu juriti svoju 10. titulu, ukupno 21. Grend slem trofej.

Đoković poslednjih dana trenira u svom kampu u Marbelji, gde se između treninga druži i sa mladim teniserima i teniserkama. Tako mu je prišla jedna devojčica koja mu je poželela sreću.

- Srećno na Australijan openu, poručila je mlada dama, na šta je Novak rekao: - Hvala puno, veoma si ljubazna!

Good luck at @AustralianOpen from little tennis player in Marbella. @DjokerNole 🥰💪 #NoleFam



