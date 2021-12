ŠOKANTNO! Zverka se smeje na navode da je se*sualno zlostavljao žene: Pustiću da žetoni padnu!

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen YouTube/ The Late Show with Stephen Colbert | |

Glumac nije delovao uznemireno, dok ceo svet priča o navodima njegove četiri navodne žrtve.

Kris Not (67) uslikan je nakon optužbi da je seksualno zlostavljao čak četiri žene. Slavni Zverka iz ostvarenja "Seks i grad" uhvaćen je u Grejt Beringtonu, svega nekoliko dana nakon što je njegova supruga Tara Vilson u Los Anđelesu uslikana bez venčanog prstena.

Dok su ga fotografisali, Kris je sa osmehom kratko rekao:

- Imate moju izjavu, zar ne? Sada ću pustiti da žetoni padnu tamo gde mogu. Moja izjava je moja izjava, to je sve što mogu da dam.

Podsetimo, u izjavi nakon užasnih optužbi Kris je rekao da je sve laž.

- Optužbe protiv mene od strane osoba koje sam upoznao godinama, čak i decenijama unazad, su kategorički netačne. Ove priče su mogle biti od pre 30 godina, ili 30 dana - "ne" uvek znači "ne" - to je linija koju ne prelazim! Susreti su bili sporazumni - istakao je Not za Page Six.

- Teško je ne dovesti u pitanje tajming ovih priča koje izlaze. Ne znam zašto se sada pojavljuju, ali znam ovo - nisam napao ove žene - naveo je Not.

Podsetimo, njujorška pjevačica Lisa Đentile optužila je Krisa za seksualno uznemiravanje 2002. godine, što je četvrta optužba na njegov račun.

Lisa tvrdi da ju je glumac nasilno ljubio i dirao u njenom stanu u Njujorku, a incident se navodno dogodio nakon što je glumca srela u restoranu Da Marino u centru Menhetna, gde je još jedna žena tvrdila da ju je Not napao.

Pevačica je rekla da glumca poznaje od 1998. godine, a incident se navodno desio 2002, kada ju je Not odvezao kući i zatražio da vidi njen stan. Tvrdi da ju je tada gurnuo, poljubio mimo njene volje i uhvatio je za grudi.

- Slinio je po meni i brzo mi je postalo neprijatno. Postao je agresivniji, stavio obe ruke na moje grudi i počeo ih je jako stiskati preko moje košulje - tvrdi ova kantautorka.

- Nastavila sam da guram njegove ruke sa sebe, prema dole, dok ih je on uporno vraćao gore na moje grudi. Pokušavala sam ga naterati da prestane. Zatim je gurnuo moje ruke prema svome penisu. Nakon što sam ga uspela odgurnuti, postao je vrlo ljut i počeo je vrištati i nazivati me zavodnicom i kujom, nakon čega je izjurio iz mog stana - tvrdi Loisa.

Narednog dana navodno ju je zvao na mobilni od njene cimerke i pretio joj.

- Upozorio me je da ako ikada ikome ispričam šta se dogodilo prošle noći, da će mi uništiti karijeru i da će me staviti na crnu listu u šoubiznisu- nastavila je Lisa.

Kris je nakon optužbi otpušten iz nove serije 'The Equalizer".Krisove koleginice iz serije "Seks i grad" - Sara Džesika Parker, Sintija Nikson i Kristin Dejvis, podržale su žene koje su progovorile o navodnom napastvovanju.

- Vrlo smo tužne što čujemo optužbe protiv Krisa Nota. Podržavamo žene koje su se javile i podelile svoja bolna iskustva. Znamo da im je to moralo biti jako teško učiniti i pohvaljujemo ih za to - napisale su glumice u zajedničkoj izjavi na Instagram storiju.

Autor: M.K.