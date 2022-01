MAREJ UDARIO NA NOVAKA: Da se ja nisam vakcinisao, ne bih dobio medicinsko izuzeće!

Džejmi Marej, nekadašnji prvi dubl igrač sveta i brat Endija Marija, upitan je da prokomentariše medicinsko izuzeće koje je dobio Novak Đoković i tako stekao mogućnost da igra na Australijan Openu (17. - 30. januar)

Britanski teniser je istakao kako ne veruje da bi njemu bilo dopušteno učestvovanje na Australijan Openu da nije vakcinisan.

-Mislim da ja nisam vakcinisan, da ne bih dobio medicinsko izuzeće. Ipak, svaka čast njemu što je uspeo da dobije dozvolu i dođe da se takmiči -rekao je Marej.

Isto pitanje postavljeno je i kapitenu selekcije Velike Britanije na ATP kupu Liamu Brodiju, a on je rekao da veruje da Đoković ima stvarne razloge za izuzeće od pravila.

"Central to this process was that the decisions were made by independent medical experts and that every applicant was given due consideration.” (2/2)