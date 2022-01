NAJNOVIJA VEST! Teniski Savez Australije dao pogrešnu informaciju igračima za izuzeće

Naime, u dokumentu koji je 7. decembra dostavljen teniserima pisalo je da svako ko je preležao kovid u poslednjih šest meseci, odnosno nakon 31. jula 2021. godine može da dobije medicinsko izuzeće, što nije bilo tačno.

Jer samo mesec dana ranije, Federalna Vlada obavestila je Teniski savez Australije da neće biti dovoljno da ljudi prilože potvrdu o preležanom kovidu za putovanje kroz zemlju, već da će morati da budu vakcinisani.

Per @codesportsau, TA has given wrong info to the players (infection in the past 6 months as a valid exemption) on 7th December, after the federal government had notified TA in writing in November that a prior infection did not meet the requirements for quarantine-free travel.