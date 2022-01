NAJNOVIJA INFORMACIJA IZ MELBURNA: ĐOKOVIĆ IPAK NIJE UHAPŠEN! Evo ZAŠTO je policija ispred zgrade u kojoj je Novak

Ovo je objavio list "The Age" koji je najtemeljnije pratio slučaj Đokovića u Melburnu prehodnih dana.

Oni navode da su potvrde dobili od četiri zvaničnika iz Vlade, kao i iz tenskih izvora, dodajući da Ministar za imigraciju i dalje nije odlučio da li će poništiti odluku suda i deportovati Đokovića.

Ima tu moć na osnovu zakona, a nezvanično rok za to ističe mu u podne po srpskom vremenu.Istina je da se ispred advokatske kancelarije u kojoj se nalazi Novak Đoković nalazi veliki broj pripadnika granične policije, ali je to zato što je u pitanju veoma atraktivan slučaj za medije i kako bi se sprečili mogući incidenti.

Karen Svini, sudska novinarka Australijskog asošijeted presa iz Melburna (koja se "proslavila" nedavnim tvitom da će "Đoković uskoro osetiti kako izgleda kada ga cela država mrzi") obavestila je australijsku javnost o sledećim činjenicama:

Significant police presence at the office of Djokovic's lawyers on Collins St, Melbourne. White vans heading into underground car park. Reports that Australian federal police heading in to arrest him. Immigration minister has four hours in which to re-cancel his visa.