POJAVIO SE NOVI SNIMAK SA TRENINGA: 'Ajde bre, Novače!' Đoković URLAO SAM NA SEBE, sada je jasno u kakvom je stanju (VIDEO)

Najbolji teniser sveta je trenirao na zatvorenom terenu, ali sa tog treninga se najpre pojavio snimak napravljen amaterski uz pomoć drona, a potom je svetlost dana ugledao još jedan video snimak.

Pored Novakovog tima, predstavnik Tenis Australije je prisustvovao treningu najboljeg tenisera sveta.

On je uspeo da napravi kratak snimak na kojem se vidi kako Đoković prebacuje lopticu na drugu stranu, a uhvaćena je i jedna zanimljiva reakcija Srbina.

Nakon jednog udarca Đoković je bio nezadovoljan, a sebi je poručio sledeće: Ajde bre Novače, kako da pobedim ovde...

Podsetimo, Novak Đoković je put Australije krenuo 4. januara. Tom prilikom je poslao poruku da je dobio medicinsko izuzeće od vakcinacije.

Međutim, dan kasnije Novaku nije omogućen ulazak u zemlju.

Back on a court he's familiar with. Men's World Number 1 @DjokerNole practiced this afternoon ahead of the @AustralianOpen as he awaits a decision on his visa from Immigration Minister @AlexHawkeMP. Full details shortly on @SBSNews. Vision courtesy of @TennisAustralia. pic.twitter.com/NojzXOjnJu