NOVAKU PRETE ZATVOROM: Đoković u NOVOM PROBLEMU, jedan detalj je Australijancima TRN U OKU

Oni traju još od 5. januara i njegovog dolaska u Melburn.

Sada, Australijanci, tačnije popularni "The Age", tvrdi da Đokoviću preti čak i zatvorska kazna u trajanju od pet godina.

Potpuno neverovatno zvuči da najboljeg tenisera sveta uopšte dovodimo u vezu sa zatvorom, a evo o čemu je reč.

Istraga protiv Novaka je dodatno proširena, ako je verovati medijima u Australiji. I, umesto srede, konačna odluka o Đokovićevom ostanku u državi biće donesena kasnije, ali Srbin sada brine i o drugim stvarima.

Prema informacijama koje stižu iz Melburna u istragu je između ostalog dodata i greška prilikom popunjavanja obrasca za prijavu putovanja.

Kao jedna od ključnih grešaka ističe se činjenica da Novak nije prijavio da je boravio u Španiji neposredno pred dolazak u Australiju, navode Australijanci.



Navodno, pod istragom će se naći i pitanje o tome da li je Đokovićev pozitivan rezultat izmanipulisan nakon što su se pojavile različite informacije oko vremena rezultata PCR testa, a Novaku preti i zatvorska kazna.

- U svojoj izjavi pod zakletvom, Đoković je rekao da je 'testiran i dijagnostifikovan' 16. decembra. Ministarstvo unutrašnjih poslova sada ispituje ovo nepoklapanje informacija, a kazna za davanje lažnih dokaza prema Zakonu o zločinima je kazna zatvora od pet godina - navodi "The Age".

Australian officials widened their investigation into Novak Djokovic's visa to include a series of errors and discrepancies: his isolation breach, incorrect travel declaration and inconsistent statements on when he learnt of his positive resulthttps://t.co/WLocPG0ccL @theage