'DUBOKO NAS ZABRINJAVA' Hitno saopštenje zbog poteza Novaka Đokovića koji je podigao prašinu

Sajmon Kembers i Izabel Mazi, potpredsednici Internacionalne asocijacije teniskih novinara su izdali saopštenje povodom situacije vezane za Novaka Đokovića.

Veliku prašinu je podigla priča oko kovid testa najboljeg tenisera sveta koji je pozitivan na koronu dao intervju za "L'Ekip".

Isto je potvrdio i Đoković uz to da je sve vreme nosio masku, sem tokom fotografisanja.

After Novak Djokovic admitted to being knowingly coronavirus-positive during an in-person interview last month, here is a statement from the co-presidents of the International Tennis Writers Association to @CNN: pic.twitter.com/USl04mbTRd