PRVE REČI ALEKSA HOKA PO UKIDANJU VIZE ĐOKOVIĆU: Ministar za migracije je OVAKO obrazložio svoju odluku! (FOTO)

Hok se potom oglasio i objasnio odluku.

"Iskoristio sam svoje ovlašćenje Zakona o imigracijama da poništim vizu koju je Novak Đoković imao. Iz razloga zdravlja i dobrog reda, sve u javnom interesu. Ova odluka je usledila nakon naloga Saveznog i okružnog suda da, od 10. januara, kojim je poništena prethodna odluka o ukidanju vize. Prilikom ove odluke pažnjivo sam razmotrio sve informacije od ministarstva unutrašnjih poslova, australijske granične snage. Morisonova vlada je čvrsto posvećena zaštiti granica Austalije, posebno u doba pandemije", objasnio je Hok.

