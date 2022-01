'ŽAO MI JE NOVAKA, CEO SVET GOVORI LOŠE O NJEMU, TO POGAĐA I MENE' Zverev se ponovo dotakao Đokovića: Sve je od početka trebalo da bude jasnije

Treći igrač planete je izneo svoje viđenje povodom svega što se dešavalo sa srpskim asom.

Nemački teniser Aleksandar Zverev jedan je od glavnih favorita za osvjanje Australijan open, a na konferenciji za novinare ponovo je govorio o Novaku Đokoviću.

Treći igrač planete je izneo svoje viđenje povodom svega što se dešavalo sa srpskim asom koji je deportavan, te tako nije dobio priliku da brani titulu u Melburnu.

- Znate, on je imao vizu. Onda su mu je oduzeli kada je došao. Pobedio je na sudu, dato mu je da trenira, da ostane u izabranom smeštaju. Sad je morao nazad u Srbiju. Cela situacija nije laka ni za koga, posebno za njega. Teško je reći bilo šta, prave stvari. Australija je mnogo propatila, bila je zatvorena zemlja skoro dve godine i razumem i tu perspektivu, teška pravila koja smo imali prošle godine - rekao je Zverev i dodao:

Bio sam od onih koji se ni sekunda nisu žalili prošle godine i razumem sve to. Kreg Tajli je izgubio nekoliko godina svog života, ali je uradio sjajan posao. Napraviti turnir prošle godine kada je sve bilo zatvoreno i imati ga opet ove, bio je to ogroman napor. Mislim da zaslužuje čestitke za to. Opet, razumem perspektivu Australijanaca, vlade, ali isto tako verujem da je moralo da bude više komunikacije između vlada Viktorije i Australije pre nego što je Novak došao, jer kada je već stigao, bilo je jasno da će početi sve ovo ako mu ne odobre vizu.

Istakao je potom da mu je žao načina na kojim se javnost ophodi prema Novaku Đokoviću.

- Teško mu je u ovoj poziciji sada. Ceo svet priča o tome, ceo svet priča o jednom od najvećih sportista svih vremena na negativan način, to i meni teško pada. Moralo je da bude sve jasnije od početka, ili bi mu bilo dozvoljeno da uđe ili ne. I razume to da su rekli da neće biti dozvoljen ulazak nevakcinisanima, onda ni on ne bi dolazio u Australiju i to je to. Sva ova drama ne bi se dogodilo. Žao mi ga je, posebno zbog toga kako ceo svet sada govori o njemu - zaključio je Nemac.

Zverev u drugom kolu igra protiv Australijanca DŽona Milmana, a na startu turnira je savladao zemljaka Danijela Altmajera.