LEGENDARNI BRITANAC PORUČIO TENISKOM SVETU: Oseća se izostanak svetskog broja jedan!

Greg Rusedski navodi da prvi grend slem u sezoni nije isti bez srpskog tenisera

-Sjajno je videti koliko ima kvalitetnog tenisa na Australijan openu. Ali moram da kažem da se oseća izostanak prvog tenisera sveta Novaka Đokovića iz muškog dela žreba, napisao je Greg Rusedski na svom Tviter profilu.

Rusedski je tokom karijere osvojio 15 titula, ali mu je najveći uspeh u karijeri finale US Opena 1997 u kom je poražen od Australijanca Patrika Raftera.

Najbolji plasman u karijeri bilo mu je četvrto mesto na ATP listi.

Watching the @AustralianOpen has been great to see so much quality tennis. But I have to say it does not feel right not having the world number 1 @DjokerNole in the men's draw.