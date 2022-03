OGLASIO SE UKRAJINSKI TENISER: Đoković me kontaktirao, Nadal i Federer šokirali

Ukrajinac je istakao da je Novak žrtva političkog ega koji najboljem teniseru sveta nisu dozvolili ulazak u zemlju, iako su to prethodno uradile državne institucije.

- Kada vam sledeći put neko kaže "Sport se ne meša s politikom" setite se 6. januara 2022. kada čisto politički "ego" ne dozvoljava najboljem teniseru sveta da uđe u zemlju u koju su im državne institucije dozvolile ulazak - napisao je tada Stahovski, koji je uz poruku tagovao Novaka Đokovića sa simbolom stisnute pesnice.

When next time somebody will tell you “ Sports is not interfering with politics” you remember the 6Jan2022 when purely political “ego”is not allowing best tennis player in the world to enter the country to which they “ governmental institutions” granted entry..🤦🏻‍♂️ @DjokerNole ✊🏻