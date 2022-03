NADAL U OZBILJNOM PROBLEMU: Nakon što je POLOMIO REBRO, oglasio se njegov trener: Možda propusti SEZONU NA ŠLJACI?

Španski teniser baš nema sreće.

Rafael Nadal, najbolji španski teniser, će prema prvoj proceni lekara odustvovati sa terena između četiri i šest nedelja.

Međutim, pauza bi mogla da bude i veća ukoliko oporavak ne bi tekao kako treba, pa bi osvajač 21 grendslema u sezoni mogao da propusti celu sezonu na njegovoj omiljenoj podlozi, šljaci.

Rafael Nadal se povredio u finalu Indijen Velsa koje je izgubio od Amerikanca Tejlora Frica. Tada je polomio rebro.

📻🎾⁉️ ¿Llegará Rafa Nadal a Madrid? Nos lo explica uno de sus médicos, el Doctor Ángel Ruiz Cotorro



🗓️ "Madrid puede ser un objetivo. En principio seamos prudentes y vamos a ir día a día"



📹La entrevista al completo: https://t.co/NpuDTNmQJS pic.twitter.com/i2WWgx2433 — El Larguero (@ellarguero) 23. март 2022.

Povodom cele situacije oglasio se Anhel Ruiz Kotoro, lekar Rafe Nadala:

– Za prelome kostiju je potrebno vreme da zaraste, to svi znaju. Ono što možemo da uradimo je da se prilagodimo u zavisnosti od bola. Najvažnije je trenutno da se otkloni bol. Kada otklonimo bol, Rafa će početi da radi koliko je to moguće. Onda ćemo na osnovu toga videti da li i na koji način možemo da doprinesemo. Mogu da kažem da smo trenutno u logičnim rokovima – rekao je Kotoro.

Sezona na šljaci počinje 4. aprila turnirom u Hjustonu i traje sve do 6. juna, kada je planiran prvi turnir na travi u Štutgartu, u Nemačkoj. Na programu je za to vreme ukupno 12 ATP turnira, od toga tri mastersa koji donose 1.000 poena, u Monte Karlu, Madridu i Rimu. Naravno, tu je i grendslem u Parizu, na terenima Rolan Garosa od 6. do 22. maja.

