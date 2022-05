Đoković na 10 nedelja od večnog rekorda: Dva Mastersa i Rolan Garos su presudne tačke!

Najbolji teniser Novak Đoković mogao bi titulu broja 1 na ATP listi da zadrži sve do Rolan Garosa, a za to mu je potrebno da se ostvari jedan od tri scenarija. U sva tri slučaja se on pita. Da bi srušio večni rekord, biće mu potrebno da na vrhu bude i nakon pariskog Grend slema.