NOLE - MAŠINA! BACIO POLJAKA NA KOLENA POSLE 90 MINUTA: Đoković u polufinalu Madrida (FOTO+VIDEO)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković igrao je protiv Poljaka Huberta Hurkača meč četvrtfinala mastersa u Madridu i pobedio rezultatom 2:0 (6:3, 6:4). U polufinalu ga ga čeka pobednik meča Karlos Alkazar - Rafael Nadal.

Đoković i Hurkač su se do sada sastajali tri puta i srpski as ima maksimalan učinak protiv Poljaka koji trenutno zauzima 14. poziciju na rang listi.

Novak nije izlazio na teren u osmini finala, njemu je Britanac Endi Marej zbog stomačnih problema predao meč, pa je Srbin imao neplaniran dan odmora. S druge strane, poljski teniser je u osmini finala savladao našeg Dušana Lajovića sa 2:0 u setovima (7:5, 6:3).

UŽIVO:

2. SET

6:4 - KRAJ! Nole je u polufinalu!

5:4 - Greši sada Hurkač i Novaku daje 40:15. Nakon sat i 13 minuta Đoković je imao set loptu. Servisom od 225 kilometara na čas dolazi ipak do izjednačenja Hurkač, koji nakon toga spašava svoj gem.

5:3 - Đoković sve bliži polufinalu! Poteškoće sa servisom za Novaka u ovom gemu, ali na kraju ipak dolazi do gem lopte. Nakon izjednačenja Đoković je došao do novog gema, a Hurkač servira za ostanak u meču.

4:3 - Hurkač smanjuje zaostatak i odlično servira - Novak nije imao šanse!

4:2 - Nole jurca ka polufinalu! Rutinski igra protiv Poljaka i sigurnim koracima grabi ka trijumfu.

3:2 - Đoković igra najbolje što zna i to tera Hurkača da greši. Đoković dolazi do dve brejk lopte.

2:2 - Proradio je Novakov servis, lako je sada došao do gema uz nekoliko odličnih servisa.

1:2 - Hurkač se izvukao. Uspeo je da dođe do gem lopte, odličan je bio na mreži, slao je vrhunske skraćene lopte i dobio je gem.

1:1 - Nole bez muke stiže do prvog gema u ovom setu. Iako je Poljak imao izjednačenje od 15:15, posle toga nije imao šansu da prestigne Novaka.

0:1 - Ponovo je set počeo na isti način. Novak ima brejk loptu. Ovoga puta blagovremenim izlaskom na mrežu spasava je Hubert.

1. SET

6:3 - ĐOKOVIĆ OSVAJA PRVI SET!

5:3 - Hurkač smanjuje zaostatak. Novak servira za prvi set.

5:2 - FANTAZIJA! Rival sada servira za ostanak u setu.

4:2 - Poljak upisuje drugi gem.

4:2 - Hurkač se ne predaje i smanjuje zaostatak.

4:1 - Đoković sjajan u prvom setu! Gemovi se samo ređaju.

3:1 - Naljutio se sada Hubert Hurkač koji dolazi do tri gem lopte. Odlično je Hubert servirao, ali je Đoković uspeo da spase prvu. Ipak, sa dva asa u gemu poljak dolazi do prvog gema.

Off to a flying start! 💨💨



🇷🇸 @DjokerNole gets an early break and leads 3-0 in the first set. Can Hurkacz rise up to the challenge?#MMOPEN pic.twitter.com/rokEsp11UB