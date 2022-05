NOVAK SAZNAO PROTIVNIKA U RIMU: Čeka ga težak zadatak!

Đoković kao prvi nosilac turnir u prestonici Italije počinje od drugog kola, a za rivala će imati neugodnog Aslana Karaceva iz Rusije.

Karacev je u prvom kolu pobedio Džordža Lojda Herisa posle velike borbe u tri seta 3:6, 6:3, 7:6.

Dvadesetosmogodišnji Rus trenutno zauzima 34. mesto na ATP listi, a protiv Novaka je igrao dva puta u karijeri i jedan je od retkih tenisera koji može da se pohvali da protiv srpskog tenisera nema negativan učinak.

After four losses in a row, Aslan Karatsev defeats Lloyd Harris and advances to round 2 in Rome where he will find Novak Djokovic. This is the first match on clay won by the Russian since last year's Roland Garros, when he got the better of Brooksby in R1. pic.twitter.com/skzJIU4wOY