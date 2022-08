TRADICIJA GURA SRBIJU KA MEDALJI: Ambicije delfina na EP u Splitu visoke

Srbija se uvek bori za medalju, bez obzira u kom sastavu igra. Zato je selektor vaterpolista Dejan Savić juče na zvaničnom presu naglasio da je obaveza olimpijskog pobednika da napadne trofej na EP u Splitu.

Muški turnir počinje u ponedeljak, 29. avgusta, a "delfini" u prvom kolu grupe D od 12 časova igraju s Izraelom. Dva dana kasnije (19.00) Srbi se sastaju sa Mađarima, a 2. septembra (12.00) sa Slovenijom.

Savić nije želeo da govori o igračima koji nedostaju, nije spominjao ni povređene Jakšića i Lazića. Nije se osvrćao ni na to što iz zlatnog olimpijskog tima ima samo Mandića, Strahinju Rašovića i Ranđelovića. Nije tražio alibi, već je samo naglasio:

- Tradicija uspeha srpskog vaterpola ne dozvoljava da menjamo ambicije. One su i sada vezane za osvajanje medalje. Nekome će, ko posebno zna stanje u reprezentaciji, biti ovo možda i prepotentno, ali naša obaveza je da budemo u tradiciji našeg vaterpola. Imali smo privilegiju zahvaljujući Ivici Tucku da neformalnom utakmicom osetimo bazen i atmosferu. Siguran sam da će biti vrhunska organizacija, čestitke domaćinu.

Na opasku novinara da li je neosvajanje medalje neuspeh Savić je uzvratio:

- Ako bi to bio neuspeh, ali pod navodima, moje funkcionisanje se ne bi promenilo. Ambicije bi tada ostale iste. Ovo su sve stepenice do Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine, gde želimo da budemo najbolji. Sve do tada su prolazne stanice. Inače, i dok sam igrao i sada kao trener nisam tražio alibi.

