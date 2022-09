KIRJOS RAZBIO MEDVEDEVA, US OPEN DOBIJA NOVOG ŠAMPIONA: Rus gubi prvo mesto, za sam vrh se bore 3 igrača

Rus je pre 12 meseci zaustavio Novaka Đokovića na putu ka kalendarskom grend slemu i osvojio svoj prvi turnir "velike četvorke", ali titulu na US openu ni izbliza nije uspeo da odbrani - Australijanac je slavio 3:1!

Kirjos nastavlja sa fenomenalnim partijama ove sezone. Nakon što je stigao do finala Vimbldona, gde ga je Đoković ipak zaustavio, u Njujorku to nije uspeo da uradi Danil Medvedev. Australijanac je slavio 7:6, 3:6, 6:3, 6:2 u meču u kojem je upisao neverovatna 53 vinera.

Bio je Kirjos agresivniji, brži i precizniji, a često je delovao i svežije i odmornije. Posle dva sata i 53 minuta, uspeo je da upiše četvrtu pobedu u petom meču protiv Rusa i tako pokazao da je za Medvedeva prava noćna mora.

Ovaj poraz Medvedeva znači da on od narednog ponedeljka sigurno neće biti najbolji teniser sveta. To će biti jedan od trojice igrača koji sada imaju šansu da stignu do čela ATP liste - prvi favorit je Rafael Nadal, ali tako nešto još uvek mogu da ostvare i Karlos Alkaraz i Kasper Rud.

Kirjos će svoj pohod ka novom grend slem finalu nastaviti protiv još jednog ruskog tenisera - u četvrtfinalu ga čeka Karen Hačanov.

Kyrgios ousts the defending champ! 💥@NickKyrgios moves to 4-1 vs. Daniil Medvedev, sealing their R16 clash, 7-6 (11), 3-6, 6-3, 6-2, for his 35th singles win of 2022.



As a result, Nadal, Alcaraz or Ruud will rise to No. 1 on Sept. 12.#USOpen Stats: https://t.co/FAr9tjpf3h pic.twitter.com/rsoCYoKW4f