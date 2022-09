TUGA! PREMINUO ŠAMPION SVETA (24) - Doživeo napad u talasima i utopio se, a bio je ČUDO OD DETETA!

Bivši šampion sveta u surfovanju Kalani Dejvid preminuo je 24. godini života, pošto je u subotu doživeo napad dok je surfovao u Kostariki.

"Doživeo je neku vrstu epileptičnog napada dok je surfovao i udavio se. Smrt je pod istragom", saopštili su iz policije.

Kalani je kao dečak oboleo od Volf-Parkinson-Vajt sindroma, koji izaziva napade i paralizu, ali to ga nije sprečilo da 2012. postane šampion sveta u surfovanju u kategoriji do 16 godina.

Talentovani sportista je pre šest godina imao operaciju srca i otvoreno je govorio o riziku koji nosi bavljenje ovim sportom.

Kalani David died while surfing on September 17 in Costa Rica. According to the account, the 24-year-old Hawaiian skater-surfer left us after experiencing a seizure. https://t.co/CvIP6eTC5Z#KalaniDavid #Dies #DeathCause #Obitaury #Detalis pic.twitter.com/JoDW1ohZR0