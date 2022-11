ĐOKOVIĆ U POLUFINALU ZAVRŠNOG MASTERSA! Novak uništio nervoznog Rusa rezultatom 6:4, 6:1

Meč je trajao samo 68 minuta!

II set

5:1 za Đokovića - BREJK! Novak je na korak od trijumfa! Sjajno je riternirao Novak u ovom gemu i zasluženo stigao do novog brejka. U narednom gemu će servirati za pobedu i plasman u polufinale!

4:1 za Đokovića - Novak rutinski odrađuje posao u drugom setu. Sigurno gazi ka novom trijumfu u Torinu.

3:0 za Đokovića - Nezaustavljivo deluje Novak u ovim mometima, ubedljivu prednost ima u drugom setu.

2:0 za Đokovića - BREJK! Nole je u žestokom naletu, nervozni Rubljov ne zna šta ga je snašlo! Strašan gem srpskog tenisera.

1:0 za Đokovića - Novak koristi greške nervoznog Rubljova i dolazi do prednosti na startu drugog seta.

6:4 - NOVAK OSVAJA PRVI SET! Po ko zna koji put je pokazao zašto je najbolji teniser svih vremena! Dobio je jednu jedinu šansu i odmah je iskoristio! Od samog starta gema Novak je vršio pritisak, došao do prve brejk lopte na meču i onda sjajnim riternom završio posao i razbesneo ruskog tenisera koji je od očaja polomio reket. Prvi set trajao je 35 minuta.

5:4 - za Đokovića - Rutinski Nole stiže do prednosti, Rubljov će sada servirati za ostanak u setu!

Pretty expensive error from Djokovic which would've given him a chance to break serve in this largely serve dominated set.



Nonetheless, smiles from him and his camp after that miss. At least they're in happy spirits which is always nice to see pic.twitter.com/7t6kQroscl