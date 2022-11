'NEPRAVEDNO I NEVEROVATNO' Rafael Nadal progovorio o odluci Australije! Novak Đoković nije očekivao ove reči Španca

Novaku Đokoviću nakon torture koju je doživeo prošle godine u "zemlji kengura" ukinuta je zabrana, te se očekuje da srpski as zaigra na predstojećem Australijan openu. Tim povodom oglasio se i njegov najljući rival Rafael Nadal.

Podsetimo, španski teniser je početkom godine usled kontroverznih dešavanja u Melburnu istakao da veruje u ono što govore medicinari i da "ako oni kažu da se treba vakcinisati, onda se treba vakcinisati". Kao i da je Đoković znao koje ga posledice čekaju kada je odlučio da ne primi vakcinu protiv virusa korona.

"El Matador" sada je neočekivano pružio podršku Noletu i istakao da bi eventualna odluka da se Đokoviću usled odluke da odbije vakcinaciju uskrati učešće na ovom grend slemu bila nepravedna.

Deluje zaista da se nakon druženja i dirljivih scena na opraštaju Rodžera Federera mnogo toga promenilo u odnosu dva još uvek aktivna člana velike trojke moderne teniske ere.

- Video sam vesti o Đokoviću da igra u Australiji. To je odlična vest, zar ne? Bilo bi nepravedno prema jednom od najvećih da mu nije dozvoljeno da se takmiči, zar ne? Možda će 2023. godine biti moj poslednji Australijan open, nadam se da ću moći da stignem do faza na kojoj mogu da igram protiv Đokovića. Bilo bi neverovatno, zar ne? - zapitao se Nadal.

Đoković se trenutno nalazi u Torinu gde učestvuje na Završnom mastersu. U prvom meču savladao je Grka Stefanosa Cicipasa sa 2:0 (6:4, 7:6), a u drugoj rundi porazio je Andreja Rubljova.

Sa druge strane, Nadal je upisao dva poraza u Torinu, a zatim je rekao:

- Bilo je ovo teških šest meseci u svakom pogledu. Treba to prihvatiti. Kada se sve to sagleda pozitivno je i to što sam uopšte ovde. To je najvažnije. I kad kažem danas, mislim na poslednjih nekoliko nedelja na terenu i šta mi se desilo, to nije veliko iznenađenje. Ipak, ne znači da nisam tužan zbog rezultata, ali dešava se. Treba prihvatiti da od sutra kreće moja sezona za 2023. To je sve, jedino što mogu je da nastavim sa radom, sa svim što je potrebno da sebi dam šansu za 2023. Da, ima i par pozitivnih stvari. Uspeo sam da igram dva turnira u poslednje tri nedelje. To je pozitivno, to nisam mogao neko vreme. Nisam zaboravio da igram tenis, kako da budem mentalno jak. Potrebno je da se sve te pozitivne strane oporave, da proradi ta snažna psiha i mentalitet, da budem na tom željenom nivou. Ne znam da li ću ga doseći ponovo, ali ono u šta ne sumnjam je da ću umreti ako treba za to - zaključio je Nadal.

