NOVAK OTVORENO O POVREDI: Stvari nisu kakve treba da budu

Najbolji srpski teniser Novak Đoković razgovarao je sa novinarima u Melburnu uoči početka Australijan opena.

Povreda ga i dalje muči, ali je optimista i misli da neće imati prevelikih problema. Ipak, bojazan postoji.

- Moram da budem iskren i da priznam da me je to pomalo mučilo u proteklih sedam dana. Nadam se da nije velika stvar. Do sada sam bio u stanju da treniram, takmičim se i igram, da odigram koji set na treningu. To je pozitivan znak. Očigledno je da sam oprezniji. Ne idem do maksimuma na treningu, čuvam energiju za narednu nedelju. Nadajmo se da to neće biti problem za mene - rekao je Novak.

Đoković će pokušati da dođe do desetog jubilarnog Australijan opena, a i do 22, Grend slem titule koliko sada ima Španac Rafael Nadal.

