NESVAKIDAŠNJA SITUACIJA: Đoković tokom meča hitno otrčao sa terena... (VIDEO)

Srbin je dobio ogromne ovacije navijača na Rod Lejver areni, a onda je napravio nesvakidašnju situaciju tokom prvog seta.

Naime, pri rezultatu 3:2 protiv Roberta Karbaljesa Baene, Novak je tražio od sudije da hitno ode u toalet, a ona mu najpre dala dozvolu, da bi potom zapretila da mora da se vrati za 30 sekundi.

Novak Djokovic asks to the leave the court, the umpire says, Novak leaves anyway! 🤨



