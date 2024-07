Uznemirujući snimak: Pogledajte trenutak kada se mladi sportista srušio tokom meča i umro! (Video)

Neizmerna tuga za svet badmintona.

Strašna tragedija dogodila se u nedelju na badminton turniru u Indoneziji, kada se mladi kineski igrač Žang Žijie (17) srušio tokom meča i umro!

Nesreća se desila tokom njegovog meča protiv Japanca Kazume Kavana u ekipnom takmičenju juniorskog prvenstva Azije, a u video snimku se jasno vidi kako se Žang, na servis rivala pri rezultatu 11:11, samo srušio.

Lekarska ekipa odmah je utrčala na teren i pokušala da mu pomogne, mediji pišu da je bio živ po dolasku u bolnicu, da bi, nažalost, preminuo 30. juna u 23.20 časova.

- Badminton Azija, PBSI i organizacioni komitet su neizmerno tužni i izrazili su najdublje saučešće Žangovim roditeljima, porodici i Kineskom badmintonskom udruženju (CBA. Svet badmintona je izgubio talentovanog igrača - stoji u saopštenju.

Ono što i dalje nije poznato jeste uzrok zbog kog je pomenuti igrač umro, a vi u nastavku možete pogledati uznemirujući video:

Badminton player Zhang Zhijie from China suddenly fell to ground and had convulsion at the Indonesian Asian Youth Championship last night



He died after being sent to the hospital



The response of the on field Medical Staff is too slow



pic.twitter.com/s5YMI2Tp01