DA LI SU OVO UNAJMLJENI HULIGANI?! Novakovi navijači objavili ŠOKANTNU fotku, CEO SVET se pita ko je čovek sa akreditacijom?!

Tokom tog meča, grupa pijanih momaka provocirala je srpskog asa, a dan nakon skandala Novakovi navijači objavili su jednu fotografiju koja je izazvala veliku buru.

Naime, ceo svet se pita ko je čovek sa akreditacijom, koji je u jednom momentu pružio ruku jednom navijaču koji je provocirao Đokovića.

- Slika vredi hiljadu reči, vidi se čovek sa akreditacijom koji se pozdravlja sa jednim od četvoricom provokatora. Ko je on? Ima akreditaciju. Zašto im čestita za takvo ponašanje, da li su ovo unajmljeni huligani - pita se jedan od navijača srpskog asa na društvenim mrežama.

A picture is worth a thousand words.



We can all see a credentialed man shake hands with one of the 4 hecklers who were there to disrupt play and insult Novak.



Who is he? He has a pass.



Why is he congratulating them after such behaviour?



Are they hired hooligans, like at RG? https://t.co/FcBrfWPrMo