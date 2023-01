MAJK TAJSON OPTUŽEN ZA SILOVANJE: Žena tvrdi da ju je slavni bokser napastvovao u limuzini!

Jedna žena je optužila bivšeg bokserskog šampiona u teškoj kategoriji Majka Tajsona da ju je silovao početkom 1990-ih u tužbi podnetoj u Njujorku ovog meseca.

Žena, koja zahteva odštetu od pet miliona dolara, rekla je da ju je Tajson silovao u limuzini nakon što ga je srela u noćnom klubu u Njujorku i da je pretrpela "fizičke, psihičke i emocionalne povrede" u godinama od tada.

Izjava te žene ne navodi datum napada, već samo kaže da se to dogodilo početkom 1990-ih, otprilike u isto vreme kada je Dezajr Vašington rekla du je Tajson silovao u Indijanapolisu. Tajson je 10. februara 1992. godine osudjen za silovanje i odslužio je tri godine zatvora.

Tužba u Njujorku je podneta prema Zakonu o preživelim odraslim osobama.

Žena je u svom iskazu navela da je ušla u Tajsonovu limuzinu i da je bokser odmah počeo da je dodiruje i pokušava da je poljubi.

"Nekoliko puta sam mu rekla ne i zamolila ga da prestane, ali je on nastavio da me napada. Potom mi je skinuo pantalone i nasilno me silovao", rekla je žena.

Ona želi da zadrži svoju anonimnost, jer bi, kako je rekla, objavljivanje njenog imena "svakako predstavljalo rizik za mene od daljeg psihičkog oštećenja, uznemiravanja, ismevanja i lične sramote".

Advokat koji je zastupa je rekao da njegova kancelarija nije jednostvano verovala ženi na reč, već je istražila njene navode i utvrdila da su "veoma verodostojni".

Advokatska kancelarija je danas saopštila da ne može dalje da komentariše slučaj.

Tajson (56), rodjen u Bruklinu, bio je neprikosnoveni svetski šampion u teškoj kategoriji od 1987. do 1990. godine, ali njegov život van ringa bio je turbulentan.

