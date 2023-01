'Novače, molim te idi na svoju planetu!' Rival iz Španije najoriginalnije čestitao Đokoviću titulu

Padali su redom Novakovi rivali, i ni jedan nije mogao ozbiljnije da ga ugrozi. Ni protivnici, a ni povreda. Na kraju, savladan je i Stefanos Cicipas, i to ubedljivo, sa 3:0 u setovima.

Čestitke i dalje stižu sa svih strana, od mnogobrojnih javnih ličnosti, i uticajnih ljudi u svetu sporta, a među njima našla se i čestitka još jednog tenisera, Španca, Alehandra Davidovič Fokine, koji je na izuzetno kreativan i originalan način čestitao Novaku na velikom uspehu i povratku na prvo mesto ATP liste.

Djokovic go to your planet please. 😂