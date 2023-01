Đoković otkrio da li se sprema proslava osvojenog Australijan opena u Beogradu: Spomenuo je roditelje

Najbolji srpski teniser, Novak Đoković osvojio je 22. Grend slem na Australijan openu savladavši Stefanosa Cicipasa (6:3, 7:6, 7:6), ali to nije kraj njegovih obaveza u Melburnu.

Posle zvaničnog slikanja u ovom gradu dan kasnije, obavljena je i konferencija na otvorenom za sve strane i srpske novinare, na kojoj je Đoković bio prilično rečit. Pod otvorenim nebom, pre svega je na srpskom istakao da je teško izdvojiti sve čestitke koje je dobio.

- Još nisam prošao kroz sve poruke i na društvenim mrežama, a i lične. Čuo sam se sa ženom, decom, najbitnijim ljudima, to mi je bilo važno da uradim. Počeo sam da prolazim polako i teško je izdvojiti jednu, dve, tri, bilo bi nezahvalno prema drugima. Toliko mi je ljudi čestitalo, moram da vidim, počastvovan sam i prezahvalan. Čovek ne zna koliko daleko dopire uspeh koji ti postižeš i drago mi je što kolege iz različitih sportova prate i daju podršku, to mi je značilo.

Nije mu bilo teško da zaspi tokom turnira, mada je imao malih "problemčića" pred finale.

- Iskreno, nije bilo uopšte. U toku turnira, pogotovo pred finale mi je bilo teže da zaspim, tu ima puno misli, bilo je svega, različitih scenarija, ali sinoć je sve bilo u trenutku.

A šta je sa proslavom? Šta ga to čeka u Beogradu?

- Neću se vratiti odmah u Beograd, ali za nekih sedam dana. Neće biti proslava, barem ono što ja znam, u onoj meri u smislu organizacije, dočeka. To smo imali više puta, ali ovaj je poseban. Svaki je poseban u ovom delu karijere, ne znam šta će roditelji da organizuju, to je nepredvidivo.

Žao mu je što se nije pozdravio sa svima juče posle meča.

- Ja bih se zahvalio svim ljudima našim koji su došli u ogromnom broju, čak i van stadiona. Ja nisam mogao da verujem koliko je ljudi bilo, video sam snimke nakon toga. Žao mi je onih kojima nisam stigao da dam potpis, jer nisam uspeo da se svima posvetim, znam da je tu bilo puno dece koja su htela da se rukuju. Ali evo, ovom prilikom da se zahvalim. Posle onih scena juče, mogu da zaključim da nikada nisam imao veću i glasniju podršku u Melburnu. Na njihovim krilima sam osvojio trofej.

Može li Novak da dopusti sebi opuštanje, šta bi to probao sada nakon Australijan opena?

- Zdravo je imati neku ravnotežu u životu, ja sam organizovan i usresređen na zadatke. Sa druge strane, ja sam spontan, ljudi koji me najbolje poznaju znaju da volim tu spontanost, iako možda zbog prirode posla nemam vremena za to. Volim da znam unapred šta treba da uradim, da pristupim, da se ponesem, da imam mentalnu jasnoću. Kao individualni sportista, koliko god veliki tim ljudi imao da pomažu na jedan ili drugi način, stvari moraju da se postave kako treba. Ima puno stvari koje bih voleo da probam, voleo bih da skijam, sada kada bih otišao na stazu, vratio bih se sa jednom nogom, verovatno.

Koliko su sve stvari koje su se dešavale dodatno uticale na njegovu motivaciju?

- Pa jeste, da je bio jedan od najznačajnijih trofeja, to sam i rekao, bez preterivanja, prošao sam kroz dosta izazova u poslednjih mesec dana. Znamo šta se desilo prošle godine, pitali smo se kako ću biti primljen, posle ovo sa ocem i povreda, ali sve to kada se skupi i sumira, postoji neki viši razlog zašto se sve to dogodilo. Zato stojim ovde pred vama danas, zahvalan sam na okolnostima.