JOŠ JEDAN NEVEROVATAN PODVIG ĐOKOVIĆA: Ovo niko sem Novaka nije uradio do sada

Đoković se nakon pobede nad Stefanosom Cicipasom u finalu Australijan opena vratio na prvo mesto ATP liste.

Novakov skok sa petog na prvo mesto najveći je u istoriji tenisa. Niko nije uspeo da sa ove pozicije dođe do prvog mesta od 1973. godine, kada je i otvorena prva lista.

Djokovic's rise from World No. 5 to World No. 1 is the biggest jump to the top in the history of the Pepperstone #ATPRankings since 1973 🤯@PepperstoneFX | #partner