SPASAVAO TUĐE ŽIVOTE, A SADA NJEGOV VISI O KONCU - Poznati MMA borac otkrio da boluje od TEŠKE BOLESTI (FOTO)

Poznati hrvatski MMA borac Jasmin Solaković objavio je na društvenim mrežama da boluje od raka.

On se potresnom porukom obratio svim svojim prijateljima i pozananicima i objasnio kroz kakve životne teškoće prolazi.

"Dragi moji prijatelji i znanci, sad mi je najteže u životu. Nemoćan sam jer je takva bolest, a hemoterapija me iscrpljuje i muka mi je. Nisam prosjak, ali sad zavisim od dobrih ljudi, rodbine, prijatelja i svih koji mi mogu finansijski olakšati na bilo kakav način. Nemoćan sam jer ne mogu da radim, a bez finansija ništa ne mogu. Želim da budem što manje na teretu svima, ali posebna hrana, lekovi, prevoz, osnovni životni troškovi, sve to košta. Zato ko može, prijatelji, pomozite mi koliko možete, bez obaveza, sve na osnovu dobre volje. Život je takav, a nisam ni slutio da ću spasti na ovo gde čovek postaje nemoćan. Nadam se da ću se vratiti jači kad prođe ova tortura od sedam meseci. Do tada, hvala svima na podršci. Ne pušim, ne pijem, treniram čitav život, aktivan sam u fudbalu, trčim, ali eto i mene je zadesila malo ozbiljnija bolest. Na levoj strani vrata narasla mi je jedna podosta velika izbočina, a pregledom je ustanovljeno da je bolest Hodžkinsov limfom. Juče sam prošao kroz prvu hemoterapiju, a za dalje ćemo videti. Borac sam i nije me strah", poručio je Solaković.

Solaković je u žižu javnosti dospeo pošto je okončao karijeru kada je na Pagu spasio jednog 17-godišnjaka.

Uspeo je da reanimira mladića koji se zamalo utopio, a sada je tražio pomoć kako bi mogao da pobedi u najtežoj životnoj bici.

OVDE pogledajte kako mu možete pomoći.