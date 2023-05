DRAMA RAFAELA NADALA: Najnoviji SNIMAK ozbiljno zabrinuo navijače (VIDEO)

Pojavio se zabrinjavajući snimak na društvenim mrežama koji pokazuje da španski teniser ne izgleda dobro i da očigledno nije dovoljno spreman ni oporavljen posle velikih problema sa povredom.

Nadal je u bolovima, kuk ga još uvek jako muči. Savio se tokom treninga, a njegov tim je prišao da vidi šta se dešava.

Scena je bila dramatična, a Nadal je na kraju otišao ali uz bolno kretanje.

Podsećanja radi, poslednji meč Nadal je odigrao na ovogodišnjem Australijan openu kada je izgubio od Makenzija Mekdonalda (SAD).

60-70% sure no Nadal at RG 😞 pic.twitter.com/XTlemQ9xiN