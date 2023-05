'VRATIĆU SE NA KOSOVO, TO JE U SRCU SVAKOG SRBINA!' Novak nikad iskreniji: Znam da je to veoma osetljivo, ali idem...

Novak Đoković je u intervju za italijanske medije pričao o mnogim temama, pa i o povratku na Kosovo i Metohiju.



Novak Đoković je u Rimu, gde su sve oči uprte u njega. Dolazio je Žoze Murinijo da se slika sa njim, novinari su se raspitivali šta misli o Nadalu i Federeru, a on je pričao o Kosovu i Metohiji! Poznato je da Đokovići vode poreklo iz južne srpske pokrajine, a on je italijanskim medijima otkrio da planira da se vrati na Kosovo i Metohiju i to sa celom porodicom.

"Želim da odem na Kosovo i Metohiju sa svojom suprugom Jelenom i da tamo krstimo našu decu, osmogodišnjeg Stefana i petogodišnju Taru, Znam da je ta tema veoma osetljiva. Sukob je i dalje prisutan tamo, ne oružani, ali ima tenzije. Ne želim da budem uključen u politiku, ali za svakog Srbina Kosovo i Metohija su u srcu, u centru naše kulture, našeg identiteta, tradicije, religije…", ispričao je novinarima Novak.

Između brojnih tema o kojima se oglasio pričao je i o Emiru Kusturici i istakao da je od jednog od najčuvenijih srpskih režisera mnogo naučio.

"On je još jedna osoba od koje sam mnogo naučio. Ne slažemo se oko nekih stvari, ali je on zaista iskren čovek koji ima hrabrosti da iznese svoje ideje i da ih brani pod medijskim pritiskom. I ja znam ponešto o tome, sa svim pritiskom koji sam imao poslednje tri godine...", rekao je Novak.

On je prošao u četvrfinale turnira u Rimu gde će se sastati sa Holgerom Runeom. U prethodnom meču dobio je Britanca Kamerona Norija, a taj meč obeležio je skandal u kome je Novaka rival namerno pogodio lopticom dok je srpski teniser bio okrenut leđima.

