BEZUMNE ODLUKE KURTIJA I DANAS NA DELU: Hitno se oglasila Kancelarija za KiM nakon zabrane Jezdiću da uđe na Kosmet

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković oglasio se nakon što je glumcu Nenadu Jezdiću i ekipi predstave "Knjiga o Milutinu" zabranjen ulaz na Kosovo i Metohiju.

"Bezumne odluke Kurtija i danas na delu: nakon skandalozne zabrane patrijarhu, danas je sprečen i Nenad Jezdić da u KM nastupi u predstavi "Knjiga o Milutinu". Kurtiju ne smeta naci nasleđe Džafera Deve, ali zato smeta srpska kultura i glumci!", napisao je Petković na svom zvaničnom Iks profilu.

Kurti’s insane decisions are demonstrated even today: after scandalous ban for the Patriarch, Nenad Jezdic was prevented from performing in KM today in the play “The Book about Milutin”. Kurti is fine with Xhafer Deva’s nazi legacy but he has issues with Serbian culture & actors.