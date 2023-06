Đoković: Realnost je da moje telo reaguje drugačije nego pre nekoliko godina

Srpski teniser Novak Đoković je posle pobede nad Alehandrom Davidovičem Fokinom 3:0 (7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 6:2) i plasman u osminu finala Rolan Garosa rekao da je lista njegovih povreda prevelika i da njegovo telo reaguje drugačije nego pre nekoliko godina.

"Nemamo mnogo vremena da nabrajam povrede, lista povreda je prevelika. Evo pričamo o nečemu što me ne sprečava da igram, tu sam i igram. Nekad vam je potrebna pomoć od fizija, nekad od Boga i anđela. Realnost je takva da moje telo reaguje drugačije nego pre nekoliko godina, moram da se prilagodim. Na kraju dana, završio sam meč, sve sam uradio da završim meč i da pobedim", rekao je Đoković na konferenciji za medije u Parizu.

Priznao je da nije očekivao toliko težak meč protiv Davidoviča Fokine.

"Bilo je ekstremno teško iz više razloga, ne sećam se kad sam dva seta igrao tri sata, možda protiv Nadala. Možda je zbog dana i uslova koji su bili zaista izazovni, nismo imali servise. Kad sve podvučemo, moram da budem srećan što sam dobio ovo u tri seta. Moram biti fer, ovaj meč je mogao da bude u četiri seta. Imali smo šanse obojica, izgubio sam servis u drugom setu. Na kraju dana, tri seta i zaista sam srećan što sam to učinio, spreman sam se za sledeći", dodao je Đoković.

Osvrnuo se Srbin i na priče da je prošao zenit karijere.

"Imam još mnogo snage da budem na turu, pogotovo na Slemovima. Gledam da se pripremim uz motivaciju da budem na Grend slemovima onaj najbolji, da uzmem još neku titulu. Uradio sam to ove godine, drugačija je bila pobeda, drugačija podloga, ali opet... Vidim da sam sposoban i da imam nivo koji je potreban da igram protiv najboljih i da stvaram rezultate. Ne znam koliko će to trajati, nemam to na umu, ali dok god mogu da guram sebe na dnevnom nivou da imam ciljeve i da imam nešto što me gura, to je dobro. Jeste izazovnije nego kada sam bio mlađi, ali je za mladog sportistu veoma bitno da ima cilj, plan, strategiju, da znam gde želim, na kom turniru da doživim vrhunac forme", podvukao je Đoković.

Na kraju se osvrnuo i na idncident i zvižduke dela publike koja je negodovala kad je tražio medicinski tajm-aut.

"Moji navijači su mi davali podršku kad izgubim u finalu, u poslednjim koracima. Dobio sam ljubav, odlična sećanja. Još uvek dobijam podršku, ali većina njih dolazi da gleda tenis. Postoji grupica koja dolazi samo da govori "buu" i da zviždi, njih ne razumem... U 99 odsto slučajeva ostajem miran, ali nekad se usprotivim. Potrebno je da dobiju odgovor", zaključio je Đoković.