Alkaraz: Protivnik mora da uradi velike stvari ako želi da me savlada

Španski teniser Karlos Alkaraz izjavio je na konferenciji za medije nakon plasmana u osminu finala Rolan Garosa da drugi teniseri moraju da urade velike stvari ako žele da ga savladaju, prenosi Sportklub.

Alkaraz je juče pobedio kanadskog tenisera Denisa Šapovalova sa 3:0 (6:1, 6:4, 6:2) i tako se plasirao u narednu rundu takmičenja.

"Najjača stvar mi je da guram do granica, guram protivnika do granice svaki put. Mora da uradi velike stvari da bi me savladao. Svaki poen je veliki poen i takođe ne gubim fokus. To je moja jača strana na terenu", istakao je mladi španski teniser.

Osvrnuo se i na uslove tokom nastupa na teniskim turnirima.

"Voleo bih da igramo turnire sa istim lotpicama. To bih jedino menjao. Moraš da prilagodiš svoju igru lopticama jer su svuda drugačije. Imamo probleme zato sa nekim igračima. Osećam da mi je teže kada se loptica menja i da ne mogu da je udarim dovoljno jako. Međutim ja se dobro adaptiram, ovde mi se loptica sviđa", zaključio je Alkaraz.