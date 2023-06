Alkarazov trener otkrio šta će uraditi pred duel sa Đokovićem, ali zna i kakva će biti Novakova priprema

Trener Karlosa Alkaraza, bivši broj 1, Huan Karlos Ferero, održao je konferenciju za medije, na kojoj je pričao o predstojećem duelu u polufinalu Rolan Garosa koji čeka njegovog pulena protiv Novaka Đokovića.

Novinare je interesovalo kako bi se Ferero lično pripremao za ovaj meč da može da se vrati 20 godina i da li bi nešto kopirao iz toga da pomogne Alkarazu, kojeg sada trenira.

- Potrudio bih da se upoznam sve vezano za njegove tehničke, taktičke i lične stvari. Videli smo mnogo mečeva između Novaka, Rodžera i Rafe. Što se tiče tehničkih stvari nemoguće je kopirati te stvari, Karlos ima svoje jedinstvene veštine. Veoma je prirodan po pitanju igre na šljaci.

Pokušali su novinari da izvuku i neku informaciju o taktičkoj pripremi Alkarazovog tima za duel sa Novakom, ali je Ferero ostao "zakopčan".

- Ne mogu da vam kažem sve (smeh). Znamo Novaka dobro, pripremite se za taktičke situacija koje ćemo imati u toku meča. Šta treba raditi ako ne igra dobro kao prethodnih dana, kakav treba da bude stav i drugi detalji. Sve je u detaljima.

Ferero je upitan i da li je za Alkaraza prednost to što je sada najbolji teniser sveta.

- Ne mislim da je to prednost, mislim da su obojica najbolji na svetu. Novak ima više iskustva da igra ovaj meč, osvojio je 22 Grend slem titule, a Karlos želi da igra taj meč od početka turnira. Spreman je za ovakve mečeve i momente, pokušaćemo da napravimo istoriju korak po korak. Znamo da će Novak dati najbolje od sebe, da će se boriti do poslednjeg poena, pripremiće meč podjednako dobro kao što mi možemo. Biće to tesan meč, Karlos veruje u sebe i da može da pobedi Novaka, obojica igraju na neverovatnom nivou - poručio je Ferero.

Podsećamo, duel Đokovića i Alkaraza na programu je u petak, a termin će biti naknadno određen, najverovatnije u četvrtak.