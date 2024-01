ŠOK ODLUKA NADALA! Odustao od Australijan opena: Ne mogu!

Jedan od najboljih tenisera ikada Rafael Nadal ove sezone neće nastupiti na Australijan open s obzirom na to da je objavio kako ima "mikro frakturu" na mišiću kao da nije u stanju da se takmiči na najvišem nivou.

Nadal je na društvenoj mreži "X" objavio da trenutno nije u mogućnosti da se takmiči na turniru koji sadrži pet setova kao i da se vratio u Španiju posle turniru u Australiji, kako bi "posetio doktora i odmorio se".

To znači da ga nećemo gledati na Australijan openu.

Hi all, during my last match in Brisbane I had a small problem on a muscle that as you know made me worried. Once I got to Melbourne I have had the chance to make an MRI and I have micro tear on a muscle, not in the same part where I had the injury and that’s good news.

Right… pic.twitter.com/WpApfzjf3C