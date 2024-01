Skandal! Objava Australijan open RAZBESNELA Novakove navijače! (FOTO)

Novak Đoković je sa deset titula najbolji teniser u istoriji Australijan opena. Srpski as je prva zvezda turnira, ali i dalje ne dobija poštovanje koje je zaslužio.

O tome govori i objava Australijan opena na Tviteru, gde je Novaku "dodeljena" sporedna uloga.

fotografiju pred predstojeće takmičenje držao Rafaela Nadala i Koko Gof, a kada je postalo poznato da se pomenuti Španac ponovo povredio i zbog toga neće moći da igra na ovom grend slemu, onda je kao "glavno lice AusOpena" ostala samo američka teniserka.

Australian Open's header last few weeks (Novak's a defending champ)

vs@AustralianOpen header throughout January 2023. pic.twitter.com/BkYHvxY1g4