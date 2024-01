REČI KOJE ODJEKUJU SVETOM - Vilander je imao poruku za Novaka Đokovića! Pogrešio sam, ali sada verujem u to

Verovatno nema puno ljudi čije su reči izazivale kod navijača Novaka Đokovića više nelagode od Matsa Vilandera.

Teniski velikan, sada komentator Jurosporta, često je bio kritičan prema srpskom teniseru. Ponekad i prelazio granice dobrog ukusa.

Sada je Vilander ocenio da Đoković ima dobre šanse da osvoji sva četiri grend slema ove godine.

Sedmostruki grend slem šampion je istakao činjenicu da je Đoković imao "dobre šanse" da osvoji kalendarski grend slem i 2021. i 2023. godine.

Pre tri godine Novak je osvojio prva tri grend slema, ali je ispustio medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju, zatim izgubio finale na Ju Es openu.

Prošle godine poražen je na Vimbldonu u pet sezova od Karlosa Alkaraza, ali je osvojio sva tri ostala grend slem takmičenja.

"Mečevi koje on gubi, to su uglavnom turniri gde se igra na tri seta. Na grend slem turnirima, gde neko treba da dobije tri od pet setova, on je dnostavno ne gubi mečeve od mladih momaka jer razume kako se igra u odbrani i kada se igra u odbrani. Kao i prošle godine, ima povredu i šta radi? Udara forhend jače nego ikada ranije. Dakle, on zna kako da se u jednom danu, jednom trenutku, prilagodi. Niko ne zna kako se osvaja kalendarski slem, tako da ću opet da prognoziram da će Novak pobediti na sva četiri slema. To sam predvideo pre nekoliko godina, kao i prošle godine. Pogrešio sam, ali je bilo veoma, veoma blizu. Mislim da postoje stvarno dobre šanse da pobedi na sva četiri turnira. Stvarno verujem u to", rekao je Vilander.

Rod Lejver je bio poslednji teniser koji je osvojio sva četiri grend slema u istoj godini, i to je uradio 1962. i 1969. godine. Jedina na svetu koja je osvojila Zlatni slem, sva četiri grend slem turnira i Olimpijske igre u istoj godini, bila je Štefi Graf 1988. godine.