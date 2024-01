BUDI KAO ĐOKOVIĆ! Vilander dao važan savet Endiju Mareju, u celoj priči je i Novak

Endi Marej razmišlja da ode u penziju, a savet je stigao od Matsa Vilandera.

Vilander je siguran da Marej još može da igra.

- Svi smo prošli kroz tu situaciju. Sve dok je zainteresovan da se sprema sto odsto kao i ranije, možemo da pričamo o tome da mu tenis napreduje u smislu toga da ojača. Momci su sada generalno snažniji, spremniji i brži nego što je to bilo pre 15 godina. Svi udaraju snažnije. Može li Endi Mari da nastavi i dodatno izmeni nešto u svojoj igri, recimo da udara snažnije? Da malo više rizikuje? Mislim da je to ono što radi Novak Đoković", primetio je Vilander.

Šveđanin je poptom objasnio u čemu je stvar.

- Kako to Novak radi? Tu je u svakom meču, spreman je za svaki duel. Kada pogledamo statistiku, forhend mu je jači nego što je bio kada je bio broj jedan pre deset godina. Marijev slučaj - kao da tenis prolazi kraj njega, a to se dešava svakome u godinama. Meni je tenis nedostajao, to da budem na terenu i treniram. Treniranje je uvek bilo zabavno i opušteno. Ali kada izađete na teren i nekako ste malodušni, to je užasan osećaj. I to će se desiti Mariju. Neće pobeđivati, biće malodušan - objasnio je Vilander.

Čeka se konačna odluka...