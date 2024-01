'NE ŽELITE DA ZNATE ŠTA MI JE REKAO' Đoković OGORČEN ponašanjem publike: "Neću tolerisati, ako si HRABAR, siđi i RECI MI U LICE"

Novak Đoković ponovo je imao dosta muka, ali uspeo je da savlada Alekseja Popirina u drugom kolu Australijan opena sa 3:1 u setovima.

Na konferenciji za medije po završetku meča, Đoković nije krio da je nezadovoljan svojom igrom.

- Nisam igrao, a nisam se ni osećao najbolje u poslednjih nedelju dana što je jako frustrirajuće kada igram na ovakvom nivou. Još jedan jako neizvestan meč, ponovo odlučen u četvrtom setu. Imao je svoje šanse Popirin, promašio je forhend na 30:40, popustio je prilike i u taj-brejku, kada sam ja uhvatio momentum. Ne mogu da budem zadovoljan svojim tenisom, ali je sve ovo normalno i treba izvući najbolje iz toga.

Dotakao se i neprijatne situacije sa čovekom iz publike, ali nije otkrivao koje reči mu je navijač uputio.

- Ne želite da znate. Mnogo stvari su mi rekli na terenu. Tolerisao sam tokom većeg dela meča, ali sam na kraju pozvao navijača da mi se suprotstavi. Nije imao hrabrosti da siđe. Ako si hrabar, siđi i reci mi sve što imaš u lice. Izvinio mi se iz daljine. Neću tolerisati kada neko pređe granicu. Ima ljudi koji popiju po neko piće, ja nikada nisam tražio da se neko izbaci, ne bih to uradio, platio je kartu, da bude tu i ima pravo da kaže šta hoće i da se provede. Ali, sve dok ne pređe granicu, dok me ne uvredi, kao što se to desilo danas.

Govorio je i o narednom rivalu, Tomasu Martinu Ečeveriju.

- Moraću da odradim domaći zadatak i spremim naredni meč. Obojica hoćemo da pobedimo. Njegov nivo tenisa je mnogo viši sad, pokušaću da se što bolje spremim iz prethodnih naših mečeva. Pobedio je dva iskusna tenisera, Mareja i Monfisa, sigurno će biti teško.

Za kraj, otkrio je i da će posetiti jedno od svojih omiljenih mesta - Botaničku baštu u Melburnu, te da će ponovo meditirati uz drvo koje najviše voli.

- Ne mogu da otkrijem koje je, ali volim da se povežem sa svojim "starim prijateljem" - zaključio je Novak Đoković.